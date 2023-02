112-nieuws: auto van de weg • mistwaarschuwing KNMI

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

07.42 Auto van de weg Op de Nieuwe Provincialeweg N625 bij Maren-Kessel is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto van de weg geraakt en naast de weg tot stilstand gekomen. De verwondingen van de vrouw vielen mee. Naar verluidt zou de vrouw hebben moeten uitwijken voor een overstekend dier. De auto van de vrouw raakte zwaar beschadigd. Auto van de weg (foto: SQ Vision).

05.56 Mistwaarschuwing KNMI Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist in het zuiden van het land, Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland en Utrecht. Weggebruikers krijgen het advies goed op te letten. Rond tien uur zou de mist verdwijnen.

23.51 Brand op dak van sporthal Den Bosch De brand die gisteravond woedde op het dak van sporthal De Schutskamp aan de Eendenkooi in Den Bosch ontstond bij de schoorsteen. Dat laat een 112-correspondent weten. Op het dak vonden eerder op de dag werkzaamheden plaats. Het vuur werd rond halfacht ontdekt. Op dat moment waren zo'n dertig kinderen en twee squashers daar aan het sporten. Agenten stuurden hen daarop naar buiten. Rond halfnegen was de brand onder controle. Het vuur kwam niet in de buurt van de zonnepanelen. Vanwege de brand werd de sporthal ontruimd (foto: Bart Meesters).