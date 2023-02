112-nieuws: 'vermiste' zwemmer was al thuis • druk op de A27

16.10

De hulpdiensten zijn vanmiddag met veel mensen en materieel uitgerukt naar een vijver aan het Droogdokkeneiland in Tilburg. Er zou iemand in het water liggen. De man was er gaan zwemmen, maar toen omstanders vonden dat zijn auto wel erg lang ongemoeid langs de kant bleef staan, werd alarm geslagen. Na onderzoek bleek dat de zwemmer zijn autosleutels kwijt te zijn en dat hij al lang weer thuis zat. Hierop konden brandweer en politie onverrichter zake inrukken. Of en wanneer de auto is opgehaald, is onbekend.