Veul Gère gaat opnieuw voor uitverkocht 013: 'Te leuk om het niet te doen'

Na een succesvol carnavalsconcert dat binnen één minuut uitverkocht was, pakken de mannen van Veul Gère door. Volgend jaar wil de carnavalsgroep gewoon wéér in een uitverkocht Poppodium 013 in Tilburg staan. En dat moet net zo'n spektakel worden, als de eerste keer. "Drieduizend frikandellen het publiek in!"

Het eerste echte lange concert van Veul Gère afgelopen maand was op zijn minst bijzonder te noemen. Met duetten tussen een violiste, operazanger en carnavalsgroep, om maar wat te noemen. Een vervolg kan daarom niet uitblijven, vinden de Tilburgers.

"Na het terugkijken van alle beelden en het bekijken van de reacties van bezoekers beseften we: het concert was te leuk en bijzonder om het bij één keer te laten", vertelt Jasper Moonen van Veul Gère. Dus gaan ze het nóg een keer doen: op 13 januari 2024. De mannen hebben nog bijna een jaar de tijd maar toch voelen ze de druk al. "Kan het nog beter, vroegen we onszelf af. Maar we hebben genoeg creatieve ideeën om er weer een spektakel van te maken." Jasper geeft alvast één tipje van de sluier. "Er gaan gewoon weer drieduizend frikandellen het publiek in", lacht hij. Aan het concert van vorige maand ging maar één repetitie vooraf. "Dat was even wennen. Twee en een half uur optreden is heel iets anders dan een half uur met carnaval. We moesten ineens uitkijken voor een vuurspuwer op het podium en we moesten nadenken waar wij staan."

De komende weken zijn daarom een goede repetitie voor de groep. "We kruisen heel Brabant door maar eindigen altijd bij onze stamkroeg in Tilburg. We zijn er klaar voor." En de carnavalsgroep zoekt met hun nieuwe nummer 't Lèste Uur een nieuw geluid op: een ballad. "We hadden al heel lang de wens om een ballad te maken als laatste nummer in de kroeg. Het kan niet dat 'Hoogste tijd' van Andre Hazes tijdens carnaval in Brabant het laatste nummer is." De carnavalsgroep hoopt met hun nieuwe nummer een afsluiter in de kroeg te hebben.