Tweede goud voor baanrenner Harrie Lavreysen op EK

Harrie Lavreysen heeft zijn tweede titel gepakt bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen. De 25-jarige Brabander won het sprinttoernooi door in de finale de Pool Mateusz Rudyk te verslaan in twee heats. Lavreysen maakte woensdag deel uit van de ploeg die het goud opeiste op de teamsprint. Zondag komt hij ook nog uit op het sprintonderdeel keirin.

Lavreysen is de regerend olympisch en wereldkampioen. Bij de EK had hij pas een keer eerder het goud gepakt op de sprint, in 2021. Vorig jaar liet Lavreysen bij de EK op de kortere piste van München de individuele onderdelen schieten. Twee maanden later werd hij in Saint-Quentin-en-Yvelines voor de vierde keer wereldkampioen op de sprint.

Lavreysen was eerder op de dag in de halve finales te sterk geweest voor de Fransman Rayan Helal, die later het brons pakte. Vrijdag versloeg hij in de kwartfinales zijn trainingsmaat Jeffrey Hoogland, die zondag ook nog start op de keirin.

Achtste Europese titel

Voor Lavreysen was het zijn achtste Europese titel. Naast de twee sprinttitels was hij een keer de beste op de keirin en maakte hij vijf keer deel uit van de gouden teamsprintploeg. Bij de NOS zei hij dat hij een "hele goede dag" had gehad: "Gisteren tegen Jef had ik het moeilijk, maar vandaag had ik een goed plan gemaakt en heb ik dat ook goed uitgevoerd. Het waren twee klassieke sprintritten, waarin ik heb laten zien dat ik de snelste ben."

Voor de Nederlandse equipe was het het derde goud na de winst op de teamsprint en het succes van Hoogland op de kilometer tijdrit. Ook werden tot dusverre één zilveren en vier bronzen medailles veroverd.