112-nieuws: dode vrouw in huis Tilburg • drie gewonden bij steekpartij

22.20

Bij een steekpartij in een huis in Etten-Leur is zaterdagavond een man zwaargewond geraakt. Een vrouw heeft lichte verwondingen opgelopen. Dat meldt de politie. Twee mannen zijn aangehouden als verdachten, een van hen is ook lichtgewond geraakt. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de Julianalaan. De politie deed gisteravond onderzoek in het huis en in de buurt.

