112-nieuws: gewonde bij vechtpartij • Verdachte schutter uit Deurne

11.02

De steekpartij die gisteravond plaatsvond in een huis aan de Julianalaan in Etten-Leur was het gevolg van een ruzie tijdens een feestje. Dat maakte de politie vanochtend bekend. Bij de steekpartij, die rond kwart voor negen plaatsvond, raakte een Roemeense man zwaargewond. De man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is inmiddels stabiel. In het huis hielden agenten twee Roemeense mannen (29 en 42 jaar) aan.

