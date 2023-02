112-nieuws: schapen springen op de snelweg • brand in slooppand Amphia

18.38

In het oude Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk heeft vanavond brand gewoed. Het complex is niet meer in gebruik en wordt sinds juli gesloopt. Op de eerste verdieping stond een aantal bigbags in brand. De brandweer kon met de wagen niet het terrein op, omdat het niet begaanbaar was. Ze moesten een ladder van de wagen halen om de brand te blussen want dat lukte niet vanaf de grond.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk, maar de politie sluit brandstichting niet uit. De brand was binnen een kwartier geblust.