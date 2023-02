112-nieuws: schapen springen op de snelweg • verdachte schutter uit Deurne

15.56

De politie zoekt getuigen van een schietpartij in Oss gisteren. Een man werd rond tien voor half een in de middag in zijn bus beschoten aan de Thorbeckestraat in Oss, hij wist zichzelf naar een huisartsenpost te rijden voor hulp.

De politie zocht met een politiehelikopter naar de schutter en deed een inval bij een woning op een woonwagenkamp aan de Wapendrager in Oss. Daar zou de verdachte, een 40-jarige man uit Oss, zich bevinden. Uiteindelijk is die verdachte gisteren later op de dag aangehouden. Ook een 36-jarige vrouw uit Oss is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. De beschoten man is buiten levensgevaar.