112-nieuws: autobrand in Tilburg • waarschuwing voor dichte mist

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06.00 Waarschuwing voor dichte mist Pas op wanneer je vanochtend de weg op gaat. In het zuidoosten van de provincie komt dichte mist voor. Volgens de ANWB moet je op sommige plekken rekening houden met een zicht van minder dan honderd meter. Wachten op privacy instellingen...