Jong PSV verliest thuis van ADO Den Haag

Jong PSV heeft maandagavond in de thuiswedstrijd tegen ADO een nederlaag geleden. De Eindhovenaren gingen met 1-2 onderuit. Jason van Duiven wist uit een penalty het enige doelpunt te maken voor de Eindhovenaren.

Jong PSV en ADO leken vooraf aan elkaar gewaagd. De ploegen bezetten de twaalfde en dertiende plaats op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie.

Op De Herdgang in Eindhoven leek dat evenwicht al snel zoek. In minuut 19 en 20 deelde de club uit Den Haag twee flinke klappen uit. Eerst scoorde spits Max de Waal, waarna rechtsbuiten Xander Severina nog een keer uithaalde.

Jason van Duiven

Jong PSV had de hele eerste helft veel meer balbezit. PSV-midvoor Jason van Duiven wist het dominante spel kort voor rust te verzilveren. Hij schoot een penalty genadeloos hard in de linkerhoek, onbereikbaar voor de Haagse goalie Sonny Stevens: 1-2.

In de tweede helft bleven de Eindhovenaren dominant voetballen maar wisten zichzelf niet te belonen met de gelijkmaker. In de zeventigste minuut kreeg Jong PSV nog wel een grote kans toen een vrije trap in de muur terechtkwam en Jason van Duiven in de rebound net naast het Haagse doel schoot.