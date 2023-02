Agente probeert vechtende mannen te kalmeren, maar krijgt zelf klappen

Een 32-jarige man uit Tilburg is maandagavond aangehouden, nadat hij een andere man mishandelde. Een agente, die op dat moment niet aan het werk was, probeerde de boel te sussen. Maar zij kreeg zelf ook een paar flinke klappen.

Iets voor zeven uur reed de agente in haar vrije tijd op de Prinsenhoeven. Daar zag ze dat twee mannen aan het vechten waren. Een van hen lag op de grond en werd geschopt en geslagen. Ze belde haar collega's en stapte vervolgens uit om de boel te sussen.

Agente meegesleurd

Dat had niet het gewenste effect. In plaats van te kalmeren, gaf een van de mannen haar ook meteen twee klappen op haar hoofd. Toen hij er vervolgens op de fiets vandoor wilde gaan, wist de agente hem tegen te houden. De man bedreigde haar en sleurde de vrouw een stukje mee.

Op dat moment kwamen net de opgeroepen agenten aan, die de man konden overmeesteren. Na flink wat verzet konden ze hem uiteindelijk meenemen naar het bureau. De andere man die bij de vechtpartij betrokken was, meldde zich later ook bij de politie. Waarom ze het met elkaar aan de stok hadden, is nog onduidelijk.