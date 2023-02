112-liveblog: jongen (13) vermist • vrachtwagen vol chemicaliën en ketels

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

06.15 Waarschuwing voor dichte mist In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor, zo waarschuwt de ANWB vanochtend. Voor Brabant geldt de waarschuwing vooral voor het meer westelijke deel van de provincie. Wachten op privacy instellingen...

06.00 13-jarige jongen uit Oirschot vermist Sinds gisteravond wordt een 13-jarige jongen uit Oirschot vermist. Rond half acht werd een Burgernetmelding verspreid. De jongen is voor het laatst gezien op de fiets in de van Heesterbeeckstraat. Het gaat om een jongen van 1 meter 58 met bruin haar. Hij draagt een zilvergrijze jas, witte sneakers en een rugzak. Zijn fiets is een herenfiets van het merk Cortina. Rond kwart voor tien gisteravond liet de politie weten dat de jongen nog niet was gevonden.