112-nieuws: brand in huis Heesch • drugspand Eindhoven gesloten

Bij een vrijstaand huis aan de Zoggelsestraat in Heesch is vanavond brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de schoorsteen en sloeg al snel over naar het dak. Het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak en zijn niet gewond geraakt. De brandweer was aanwezig met twee blusvoertuigen, twee waterwagens en een hoogwerker.