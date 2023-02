Van Nistelrooij laat Hazard en Bakayoko buiten basiselftal PSV

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft zijn elftal donderdag in de wedstrijd tegen Sevilla in de tussenronde van de Europa League op twee plaatsen aangepast. In vergelijking met het met 6-0 gewonnen duel in de Eredivisie tegen FC Groningen van zaterdag, zijn linksbuiten Thorgan Hazard en rechtsbuiten Johan Bakayoko uit het basiselftal verdwenen. Het tweetal zit in Spanje wel op de reservebank.

ANP Geschreven door