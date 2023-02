Geheimzinnige Berrie achter TilburgMeme: 'Moet allemaal niet te moeilijk'

Het Instagramaccount TilburgMeme heeft 38.100 volgers die genieten van alle grapjes over pilskes vatten, Willem II en 'attenberries' (Tilburgs voor mafkezen). Bedenker Berrie probeert zijn identiteit zo strikt mogelijk geheim te houden en dat lukt heel aardig. "Soms laten mensen me opeens mijn eigen grappen zien. Dit is echt jouw humor, zeggen ze dan."

Carlijn Kösters Geschreven door

Sommige grapjes zijn soms een beetje op het randje: een beetje vrouwonvriendelijk en grapjes over drank of drugs. "Dan vind ik het niet zo fijn als mensen dat vinden als ze mij googelen", lacht Berrie. Berrie heet dus ook niet echt Berrie, maar hij vindt die naam in dit geval prima passen.

"Normaal is gek genoeg. Het moet allemaal niet te moeilijk."

Hij begon het account in 2019 als grapje voor vrienden. Grapjes over de kroegen waar hij graag komt, Willem II, maar vooral de Tilburgse volkscultuur. "Ik heb een tijdje in een magazijn in Tilburg gewerkt, daar heb ik de helft van mijn inspiratie opgedaan", vertelt hij. "Daar werkt de doorgewinterde, stereotype Tilburger. Die lekker om één voor vijf naar huis gaat om daar te kijken wat het vrouwtje heeft gekookt. Normaal is gek genoeg. Het moet allemaal niet te moeilijk." Zijn grappen, of memes, schrijft hij vanuit het perspectief van die magazijnmedewerkers. Dan verzamelt hij een rits onsamenhangende termen en dan bouwt hij daar een herkenbare situatie omheen. "Guur, wie gebruikt dat woord nou?", begint hij hardop te lachen. "Guur is niks. Ja, het weer is guur. Maar dat woord vind ik opeens extreem grappig als het over een ander onderwerp gaat."

"Als de grappen over Willem II gaan, dan ontvolgen er opeens een paar."

En hij is duidelijk niet de enige die erom kan lachen. "Behalve als ze over Willem II gaan, dan ontvolgen er opeens een paar", grinnikt Berrie. Inmiddels heeft hij vele duizenden volgers, terwijl veel van zijn vrienden nog steeds weten dat hij het is. Hij is een soort spookbekendheid, maar dat is precies wat hij er zo leuk aan vindt. "Ik heb het wel eens voorbij zien komen in de groepsapp op mijn werk, maar dan doe ik gewoon alsof mijn neus bloedt. Of dat er iemand naar me toe komt en me een meme van mezelf laat zien. Dat vind ik eigenlijk heel grappig."

"En als ik er ooit klaar mee ben, dan denk ik dat ik mijn account gewoon zonder aankondiging verwijder."

Hij houdt het voorlopig lekker geheim. "Ik ga er niet om liegen, maar ik vind het veel leuker om anoniem te zijn. Anders valt het toch alleen maar tegen. Ik doe het nu vooral omdat ik er zelf heel hard om kan lachen. En als ik er ooit klaar mee ben, dan denk ik dat ik mijn account gewoon zonder aankondiging verwijder. Dat is dan de grootste grap, als de pagina opeens niet meer te vinden is."