Een Premier Leagueronde om snel te vergeten voor Michael van Gerwen

Michael van Gerwen ging donderdagavond onderuit tegen Nathan Aspinall (foto: Taylor Lanning/PDC). Blijdschap bij Nathan Aspinall (foto: Taylor Lanning/PDC). Michael van Gerwen begroet het ;publiek (foto: Taylor Lanning/PDC). Volgende Vorige 1/3 Michael van Gerwen ging donderdagavond onderuit tegen Nathan Aspinall (foto: Taylor Lanning/PDC).

De derde speelronde in de Premier League darts was er voor Michael van Gerwen een om snel te vergeten. De Vlijmenaar ging donderdagavond al in de eerste ronde onderuit. De Engelsman Nathan Aspinall was te sterk voor hem.

Van Gerwen won nog wel de eerste leg van de wedstrijd via dubbel acht, maar daarna moest hij toezien hoe Aspinall hem brak en van hem wegliep. De Engelsman kwam op een 4-1 voorsprong. De ene na de andere puddingbeurt

Dat liet 'Mighty Mike' niet op zich zitten. Met onder meer een fraaie 170-finish slaagde hij erin zijn achterstand te verkleinen tot een leg.

Een daaropvolgende 65-finish bracht Aspinall alsnog op een leg van de zege, maar 'MVG' wist een vroege beslissing te voorkomen en bracht de stand op gelijke hoogte. Dat leek de voorbode voor een razend spannende laatste leg. Maar daarin lukte het 'Mighty Mike' niet meer de triple twintig of triple negentien te raken, in tegenstelling tot de Engelsman. Hoofdschuddend noteerde Van Gerwen de ene na de andere 'puddingbeurt'. Hij stond nog niet eens op een uitgooi toen Aspinall het duel besliste door dubbel zestien te gooien. Derde plaats van onderen

Van Gerwen is door de nederlaag tegen Aspinall gezakt naar de derde plaats van onderen in de Premier League, met vijf punten. Die heeft de Vlijmenaar te danken aan zijn goede eerste speelronde in Belfast, waar hij verliezend finalist was, en zijn halvefinaleplaats vorige week in Cardiff. Michael Smith, die de derde speelronde donderdagavond won, gaat aan de leiding in de Premier League. Nathan Aspinall staat tweede. Komende week vindt de vierde speelronde plaats in Dublin. Daar treft Van Gerwen in de eerste ronde de Engelsman Chris Dobey.