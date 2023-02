112-nieuws: auto ondersteboven in sloot Helmond • fietser komt om het leven

03.57

Een automobiliste is afgelopen nacht op een verkeersplein aan de Wolfsputter Baan in Helmond met haar auto van de weg geraakt. De auto eindigde op het dak in een greppel. Hulpverleners hebben de vrouw uit de auto gehaald. Ze is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Automobilisten die achter de vrouw reden, hadden volgens een 112-correspondent al het gevoel dat het mis zou gaan. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald.