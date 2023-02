112-nieuws: auto's botsen • man (30) aangehouden voor besmeuren kerk

08.00

Een grote uitslaande brand heeft vanochtend een boerderij aan de Helstraat in Achtmaal grotendeels verwoest. De melding van de brand kwam iets na zeven uur. Volgens onze 112-correspondent was er op dat moment niemand in de boerderij aanwezig.

Rond half acht had de brandweer de situatie onder controle. Wel was ze toen nog bezig met nablussen. De getroffen boerderij bestaat uit twee delen. Een deel lijkt niet beschadigd te zijn geraakt. De politie noemt de brand 'vreselijk' voor de bewoners. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk.