112-nieuws: drugs in verborgen ruimte auto • auto's botsen in Breda

14.07

In een verborgen ruimte in een auto heeft de politie gisteravond in Hoogerheide een onbekende hoeveelheid harddrugs gevonden. De bestuurder van de auto, een man van 30 uit Albanië, is aangehouden.

De man trok de aandacht met zijn rijgedrag toen hij gisteravond rond 20.45 uur op de A4 bij Bergen op Zoom reed. Agenten gaven hem een stopteken. Op een carpoolplaats in Hoogerheide controleerde de politie vervolgens de auto. Op dat moment vond ze de harddrugs.

De automobilist bleek niet in het bezit te zijn van een geldig kentekenbewijs. De auto is daardoor een zogenoemd spookvoertuig geworden en werd in beslag genomen.