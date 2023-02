Liveblog carnaval: recordpoging carnavalssjaals en prins in Krabbegat

10.35

Zaterdag trekt volgens weerplaza een randstoring van west naar oost over het land. Hierdoor zijn er perioden met regen. Echt plenzen zal het in het algemeen niet, maar het kan soms wel een paar uur aaneengesloten regenen. Zeker in de middag zijn er ook droge perioden en vooral in het westen kan zelfs de zon even doorbreken. Het wordt in Brabant 12 graden. In de nacht naar zondag wordt het niet kouder dan een graad of 4. Wel is er ook dan nog grote kans op regen. Zondag gaat de wind nog verder liggen, met windkracht 3. Het wordt zo'n 10 graden en het blijft waarschijnlijk vanaf de middag overal droog.