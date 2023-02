Liveblog carnaval: Zo was 3 Uurkes Vurraf • Fijnfisjenie Café vanaf 15 uur

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste carnavalsnieuws in onze provincie. We zijn bij de kleurrijkste optochten, leutigste feesten en onder de fervente carnavalsvierders. Fijnfisjenie!

Liveblog

09.57 Karnaval Festival in Moergestel mag doorgaan Het hardstyle carnavalsfeest Karnaval Festival mag zaterdag en zondag doorgaan in Moergestel. De abt van de naastgelegen abdij had protest aangetekend, maar verloor het kort geding. Het hoofdpodium van Karnaval Festival in 2019 (foto: Karnaval Festival)