Het Fijnfisjenie Café is geopend: beleef het in Roeptoetgat!

Het Fijnfisjenie Café is vanaf nu weer geopend! Jordy Graat en Christel de Laat, de uitbaters van de gezelligste dorpskroeg in Roeptoetgat, zijn er helemaal klaar voor. En dat is garantie voor vier dagen volop leut en gezelligheid.

Het Fijnfisjenie Café is tijdens carnaval iedere dag geopend, direct na een optocht. Vandaag is dat de optocht van de Lampegat. Het illustere duo Christel en Jordy zijn dan live vanuit Roeptoetgat online en op tv te volgen. Het Fijnfisjenie Café sluit rond 20.00 uur. Feest!

Jordy en Christel bouwen samen met bezoekers en artiesten een feestje. Naast de optredens van verschillende carnavalsartiesten zijn er ook bijdragen te zien van het Brabants Buske. Het Buske doorkruist onze provincie op zoek naar leuke en bijzondere verhalen. Carnavalsvierders uit de hele provincie kunnen hun carnavalsberichten, foto’s en video’s delen tijdens de uitzending. Elke dag zijn er 2 LIVE-uitzendingen, waarvan later op de avond de hoogtepunten worden uitgezonden. Het laatste carnavalsnieuws hoor, zie en lees je het eerst in Roeptoetgat!