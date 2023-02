112-nieuws: politie stuit op naaktloper • spoor kapot bij Helmond

17.41

Bij een ruzie op de Nieuwstraat in Tilburg zou iemand gistermiddag gestoken zijn. Dat meldde de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er is een man gewond geraakt. Hij had 'oppervlakkige verwondingen', volgens de politie. Er is een onderzoek gestart om erachter te komen wat er precies is voorgevallen.