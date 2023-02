112-nieuws: gewonde bij brand in appartement • slingerend over de weg

07.40

Bij een brand in een appartement aan het Besterdplein in Tilburg is vanmorgen om iets voor zes uur een bewoner gewond geraakt. Bewoners van de tweede en de derde verdieping van het complex werden door de brandweer uit hun huizen gehaald. Volgens onze 112-correspondent ging het in totaal om zo'n vijftien mensen.

Het slachtoffer is met de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn of haar letsel is niks bekend. Ook over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.