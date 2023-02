112-nieuws: vechtpartij optocht Oeteldonk • gebroken neus na mishandeling

12.00

Bezoekers van boven de rivieren die bij ons carnaval willen komen vieren, komen op de A2 vast te staan voor de brug bij Zaltbommel. Er is een ongeluk gebeurd waarbij de aanhanger van een vrachtwagen is gekanteld, zo meldt de ANWB. Het ongeluk gebeurde op de Martinus Nijhoffbrug in de richting van Den Bosch. Verkeer moet rond twaalf uur rekening houden met zo'n anderhalf uur vertraging.

Twee rijstroken van de A2 in de richting Den Bosch zijn dicht. Vanaf knooppunt Deil, in Gelderland, kom je daardoor in de file. Totdat alles is afgehandeld worden automobilisten die over de A2 naar Brabant willen, omgeleid vanaf knoopppunt Everdingen via de A27 en de A59.