Jacqueline Govaert noemt U2 droom voor Krezip-drummer: 'Verraste ook ons'

De bandleden van Krezip kunnen nog steeds niet geloven dat drummer Bram van den Berg gaat drummen bij U2. Dat vertelde zangeres Jacqueline Govaert zondagavond aan tafel bij Humberto Tan op RTL4. Waarom de Ierse rockband juist bij de slagman van de Tilburgse band is uitgekomen, blijft echter geheim. "Wij zijn ook heel erg flabbergasted. Nog steeds als we het erover hebben denk ik: hè, gebeurt dit echt?"

"We wisten het al langer", vertelde Govaert in de talkshow Humberto. "Het is bijna een sprookje."