Carnaval: Jordy Graat ontvangt jaaronderscheiding • optocht in Oeteldonk

10.11

Onze verslaggevers zijn ook vandaag weer de hele dag voor je op pad. Je ziet en leest onder meer over het metworstrennen in Boksmèr (Boxmeer), de kruiwagenrace in de Meerpoel (Someren), roze carnavalsmaandag in Oisterwijk (Döllekesgat) en de optocht in Oeteldonk, oftewel Den Bosch.

Vanaf 14.00 uur kun je online en op tv live de optocht volgen door Boemeldonck (Prinsenbeek). Om 20.15 zie je live het meezingevenement Kruikenstad in Koor, vanaf de Heuvel in Tilburg. En om 16.00 uur en om 17.50 uur zenden we live uit vanuit ons eigen Fijnfisjenie Café.