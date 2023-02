Mensenmassa's weer helemaal terug met carnaval: 'Er kon niemand meer bij'

De binnensteden van Breda en Den Bosch werden in het carnavalsweekend overspoeld met feestvierders. Er kon in het centrum op piekmomenten geen bezoeker meer bij. Het beheersen van die mensenmassa in Kielegat en Oeteldonk is een complexe klus. "Carnaval is een leuk feestje, maar ook een gevoelig evenement. Het zou zomaar door allerlei regels kapot kunnen gaan. Dat moet je niet willen", zegt beveiligingsdeskundige Menno van Geelen.

De eigenaar van UCM Bluestar Security in Breda kent de situatie als geen ander. Tijdens carnaval zijn tussen de 30 en 40 medewerkers van zijn bedrijf verspreid over de stad in touw. Hij omschrijft het beheersen van de mensenmassa tijdens carnaval als een ingewikkelde klus. Er zijn veel factoren die een rol spelen en nog meer knoppen om aan te draaien.

"Maar het centrum van Breda is niet helemaal op slot geweest. Feestvierders zijn zondag alleen omgeleid. Het is een manier om tijd te rekken en de toestroom te verspreiden. Dat leidt bij bezoekers tot de indruk dat alles is afgesloten, maar die geluiden kloppen niet", zegt Van Geelen.

De gemeente Breda riep zaterdag bezoekers op om vanwege alle drukte niet naar het centrum te komen. Ga op andere pleinen in de stad carnaval vieren, zo was de boodschap. Sommige toegangswegen naar de binnenstad van Breda werden door beveiligers afgezet.

"Carnaval is een particulier feest op de openbare weg. Carnavalsorganisaties zorgen voor eigen beveiligers, maar gemeente en politie zijn eindverantwoordelijk voor de veiligheid. De samenwerking tussen alle partijen is prima en de drukte blijft beheersbaar. Toch verwacht ik dat de evaluatie in Breda dit jaar pittig zal zijn."

Het is volgens hem simpel: te veel mensen en te weinig ruimte. "Maar mensen willen toch altijd die drukte in. En met carnaval trekken feestgangers graag van kroeg naar kroeg. Er zit continu beweging in. Het is niet te vergelijken met festivalpubliek dat op een plek bij elkaar is."

"Vanuit het Westland worden complete carnavalsreizen georganiseerd. Dan komen ze met negen of tien volgepakte bussen naar Breda en leveren ze in één klap honderden feestvierders af in het centrum. Een dergelijke toestroom valt nauwelijks te reguleren, dat is een van de grootste problemen", ziet Van Geelen.

Oplossingen zijn er zeker, maar die doen afbreuk aan het volksfeest. Kaartverkoop voor de binnenstad. Of extra pleinen met podia aan de rand van het centrum. Van Geelen: "Maar dat zijn geen populaire maatregelen. Entree betalen staat haaks op een volksfeest. En niemand wil het risico lopen om op een plein aan de rand van de stad te stranden. Als er niets te doen is, sta je in niemandsland. Dat is in het centrum van Breda geen punt. Daar loop je in een paar minuten van de Grote Markt naar de Havermarkt of de Haven."

De drukte met carnaval is een herhaling van zetten. Er is met de coronapandemie even een dip geweest. Nu is de mensenmassa weer helemaal terug. "En het wordt ieder jaar gekker", ziet Van Geelen. Hij trekt na een druk weekend zelf een pekske aan en stort zich deze maandag in de menigte.

