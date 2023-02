Taxichauffeurs in Breda zijn bang voor 'nieuwe puinhoop'

Een groep taxichauffeurs heeft maandagavond een gesprek gehad met de gemeente Breda. Eerder op de avond hadden tientallen bestuurder hun auto uit protest stil gezet op de Haven in Breda. Net als vorig jaar zijn ze boos dat concurrenten uit andere steden tijdens carnaval in Breda ritten verzorgen en dat de gemeente volgens hen omvoldoende handhaaft. “We voelen ons bedonderd.”

De geschiedenis herhaalt zich voor de taxibranche in de Baroniestad. Ook in 2022 wemelde het tijdens carnaval van illegale taxi’s en van taxi’s die normaal gesproken niet in Breda actief zijn. Dat is tegen het zere been van de plaatselijke chauffeurs, die zich naar eigen zeggen netjes aan de regels houden. Dogan Sari, één van hen: “En dan wordt toch nog van een aantal van mijn collega’s het keurmerk afgenomen. Ondertussen treedt de gemeente Breda niet op. Waarom wordt er niet gecontroleerd net als in steden als Den Bosch, Roosendaal en Tilburg?”

'Gastvrije stad'

Een woordvoerster van de gemeente ontkent dat handhavers niets doen. “Er zijn vier officiële standplaatsen voor taxichauffeurs met een keurmerk in de stad. Hierop houden we toezicht. We vinden het belangrijk dat er met een keurmerk wordt gereden. Ook de veiligheid wordt daar in de gaten gehouden. Behoudens deze plekken is het aan reizigers zelf door wie ze vervoerd willen worden en zijn chauffeurs buiten Breda vrij om zich hier te melden. We willen een gastvrije stad zijn. De keus is dus aan de klant. Ik weet niet of onze houding ten koste gaat van een groep taxichauffeurs in onze stad.”

Sari hoeft daar niet over na te denken: “Dit is broodroof, we voelen ons gewoon in de steek gelaten. Dit is toch niet uit te leggen? De gemeente wil bovendien niet met ons praten." Later op de avond vond er toch een gesprek plaats, maar Francien Aerts kijkt er met gemengde gevoelens op terug. De Bredase runt Taxi Sientje en zit in een platform dat overleg voert met de gemeente.

'Verkeerde manier'

Francien Aerts: "De gemeente heeft ons verteld dat er zondagavond bijna zestig bekeuringen zijn uitgedeeld aan taxichauffeurs, onder meer omdat ze zonder een bepaald vignet reden. Maar ik verwacht dat het morgen weer een puinhoop gaat worden als niet nog strenger wordt opgetreden tegen bestuurders uit Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Ondertussen worden wel bonnen uitgeschreven voor kleine overtredingen. Dit is de verkeerde manier. Het is niet voor niets dat heel veel collega's vanavond al vroeg naar huis zijn gegaan."

De Bredase meldde verder dat vergeefs is geprobeerd om de keurmerkem die zondagavond waren afgepakt, terug te krijgen. Volgens BN De Stem waren die keurmerken ingenomen, nadat er scheldpartijen en opstootjes waren uitgebroken.

