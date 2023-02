112-nieuws: bestuurders botsen • lading anabolen steroïden gevonden

09.44

Op de Airbornelaan in Eindhoven heeft de politie gisteren iemand aangehouden op verdenking van witwassen en het overtreden van de geneesmiddelenwet. Tijdens de controle van een bestuurder zagen agenten een doos die verpakt was in zwarte plastic folie. Deze zat vol met een grote hoeveelheid anabolen steroïden. De bestuurder had geen vergunning voor het invoeren, bezitten of handelen in anabolen steroïden. Dit is strafbaar.

Agenten besloten hem te fouilleren en vonden bijna 4500 euro cash in zijn kleren. Hij had ook een horloge om zijn pols met een waarde van minstens 5000 euro. De auto waarin hij reed had een nieuwwaarde van ongeveer 100.000 euro. "Als je het ons vraagt een redelijk onverklaarbaar vermogen met een naar eigen zeggen modaal inkomen", schrijft de wijkagent. De bestuurder zit vast.