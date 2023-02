Carnaval zit er bijna op. Ook dit jaar heeft iedereen goed zijn best gedaan op de outfits. Niet alleen de wagenbouwers en loopgroepen in de optochten, maar ook feestvierders en toeschouwers kwamen met creatieve, schattige of grappige outfits en motto’s. We hebben er, je raadt het al, elf op een rijtje gezet.

Deze boefjes keken braaf naar de Tullepetaonse optocht (Eye4Images)

Piraten beleven een gouden tijd tijdens de Tullepetaonse optocht (Eye4Images)

Wat een schatje! Poedeltje Otis was helemaal klaar voor carnaval (Foto via @poedeltjeotis)

Superheldenfamilie Boudewijns zorgde voor een veilige carnaval in Lampegat (foto: Lobke Kapteijns).

Moeders maakte zelf vijftien McDonalds pakken voor deze feestvierders in Lampegat (foto: Lobke Kapteijns).

"Wij zijn op jacht naar vrouwen die naar vis ruiken." (Foto: Karin Kamp)

Metworstrenners in Boksmèr (foto: Jos Verkuijlen)

Deze mimespelers baanden zich een weg door Lampegat.

Piraatje tussen de standbeelden in Schorsbos (foto: Noël van Hooft)