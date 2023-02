112-nieuws: auto's botsen in Goirle • 'stront aan de knikker' op A67

07.11

In een loods aan de Westelijke Havendijk in Roosendaal woedde vanochtend vroeg brand. De brandweer werd rond zes uur gealarmeerd. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer had het vuur snel onder controle. Wat er precies in brand stond, is nog niet bekendgemaakt. "Bij of in de loods werd door de brandweer een man aangetroffen", laat een 112-correspondent weten. "Hij is naar een politiebureau gebracht."