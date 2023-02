Huub Hangop is ziek van de frikandellen na carnaval zonder tostiapparaat

Waar de meeste carnavalsvierders wakker worden met een kater van het bier, bezorgt één vraag Huub Hangop de nodige hoofdpijn. "Waar is m'n tostiapparaat?", vroeg de zanger zich af in zijn carnavalshit van dit jaar. Hij kreeg frikandellen in overvloed maar zijn tostiapparaat is nog steeds zoek.

Evie Hendriks Geschreven door

"Ik heb overal gezocht. In Roosendaal, Geffen en dinsdagavond heb ik voor het laatst de grote tent op het Stadhuisplein in Eindhoven uitgespit", vertelt Hangop terneergeslagen.

"Ik heb nu wel genoeg frikandellen gehad."

De carnavalsartiest kon tijdens zijn optredens wél rekenen op steun van andere feestvierders. "Ik had stiekem wel wat tosti's vanuit het publiek verwacht, maar er werden mij vooral frikandellen en kroketten aangeboden. Ik ben niet zo'n fan van frituur dus daar heb ik nu wel genoeg van." Vanuit onverwachte hoek kwam er ook hulp. "De Mediamarkt had zelfs een speciale aanbieding voor me."

"Misschien moet ik eens onder mijn bed kijken."