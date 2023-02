112-nieuws: Eindhovenaar opgepakt na straatroof • fietser gewond na botsing

14.49

Een fietser is ernstig gewond geraakt na een botsing met een auto in Haps. De fietser is ter plekke gereanimeerd en even later naar onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. Die was even daardoor met de traumahelikopter in de buurt van het ongeluk geland. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd.