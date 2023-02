112-nieuws: man (82) vermist in Vlijmen • vaten vol drugsafval gevonden

08.25

In Vlijmen wordt een 82-jarige man vermist in de omgeving van de Schout Lieshoutstraat. Dat laat de politie weten via een Burgernetmelding. De man is 1,82 meter, heeft een bril en draagt een rood met zwart geblokte pyjama en een blauwe, lange jas. Hij zou zijn vertrokken in een Opel Agila.