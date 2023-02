Koning bezoekt antikrakers die eigen huurhuis bouwen met sloopmateriaal

Sofie Gruyters (38) woonde jarenlang antikraak in een oud buurthuis in Den Bosch. Nu bouwt ze op die plek haar eigen huis. Onder de naam Boschgaard werkt ze, samen met andere buurtbewoners, toe naar 19 sociale huurhuizen en een buurtcentrum. Een bijzonder project met veel sloopmateriaal dat de aandacht trok van koning Willem-Alexander.

Sinds 2005 woonde Sofie antikraak in het verlaten buurthuis in de Graafsewijk. In 2016 kocht woningbouwcorporatie Zayaz het gebouw en moesten Sofie en haar medebewoners vertrekken.

“Het buurthuis was niet veilig genoeg om nog in te wonen. Zayaz wilde daarom nieuwe huizen bouwen op die plek”, zegt de Sofie. “Wij als antikrakers wilden er niet weg. Toen hebben we gezegd: je kan ons wegsturen of we kunnen samen nieuwe huizen bouwen.”

Voormalig bestuurder van Zayaz, Mohammed Acharki, vond het plan om meteen interessant. “De antikrakers wilden investeren in hun huizen maar ook in de omgeving met een buurthuis en een tuin”, zegt Acharki. Zayaz financiert het project en blijft eigenaar van het pand. De toekomstige bewoners hebben zeggenschap over de bouw van hun woningen. "Het is niet vanzelfsprekend maar ik vind het logisch dat je als huurder iets te zeggen hebt over de plek waar je woont."