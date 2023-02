112-nieuws: rotzooi op A58 naar Bergen op Zoom • passagiers uit vliegtuig

00.45

In de Isidoor Opsomerenstraat in Helmond is afgelopen nacht brand ontstaan in een geparkeerde kleine vrachtwagen. Dat gebeurde rond kwart voor één. De brandweer was snel bij de brand, maar kon de cabine niet meer redden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Een busje dat in de buurt van de brandende vrachtwagen stond raakte eveneens beschadigd. Bij de brand raakte niemand gewond. Een bergingsbedrijf heeft de vrachtwagen inmiddels weggesleept.