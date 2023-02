Darter Michael van Gerwen wint in Premier League finale van Price

Darter Michael van Gerwen heeft donderdag de finale van de Premier League-wedstrijden in Dublin gewonnen van Gerwyn Price. De inwoner van Vlijmen won in Ierland met 6-5. Het was zijn eerste 'weekzege' in het toernooi van dit seizoen.

Vanzelf ging dat niet. Van Gerwen leek kansloos bij een 5-2 achterstand in legs, maar overleefde enkele matchdarts en dwong met 5-5 alsnog de beslissende leg af. Daarin bleef hij na enkele missers aan beide kanten rustig en trok de partij naar zich toe. 'Niet goed gooien en toch winnen'

"Niet goed gooien en toch winnen. Dat is leuk, het voelt goed", reageerde Van Gerwen bij Viaplay. "Ik weet echter dat het beter kan. Het was hard werken. Maar ik won, vraag niet hoe, maar ik moet er gewoon blij mee zijn. Het geeft in elk geval veel voldoening dat ik in het klassement bovenaan sta. Al is de weg nog lang." Van Gerwen was de avond begonnen met een overwinning op Chris Dobey, 6-3. Vervolgens won hij in de halve finale met dezelfde cijfers van Jonny Clayton. De darter uit Vlijmen bereikte op de eerste avond, enkele weken geleden in Belfast, ook de finale. Hij verloor toen van de Engelsman Chris Dobey.