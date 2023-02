Ontsnapte tbs'er Sherwin W. opgepakt in Spanje

Sherwin W. (27), de tbs'er die afgelopen juni ontsnapte uit de Pompekliniek in Nijmegen, is opgepakt in Spanje. Windster zat in de tbs-kliniek, omdat hij in 2015 de Tilburger Mick Pitai doodschoot tijdens een uit de hand gelopen roofoverval. In november werd hij op de Nationale Opsporingslijst gezet.

W. werd in de omgeving van de Spaanse stad Murcia gevonden en aangehouden. De afgelopen maanden werd in een intensieve zoekactie samengewerkt met onder meer Duitsland, België en Spanje. Het Openbaar Ministerie gaat Spanje vragen de man over te leveren aan Nederland. Mislukte roofoverval

W. schoot in september 2015 de Tilburger Mick Pitai dood, tijdens een mislukte roofoverval. Hij had toen net een dag verlof van een eerdere straf met jeugd-tbs. In 2019 werd hij hiervoor veroordeeld tot vijfenhalfjaar cel en tbs met dwangverpleging. Afgelopen juni ontsnapte W. samen met Luciano D. uit de Pompekliniek. D. werd ruim een week later weer gevonden, maar zijn medevluchter was dus nog altijd spoorloos. In december loofde het OM een beloning van 10.000 euro uit voor de tip die naar W. zou leiden. LEES OOK: Dit is wat de ontsnapte tbs'er Sherwin Windster op zijn geweten heeft 10.000 euro voor tip die leidt naar ontsnapte tbs'er Sherwin Windster