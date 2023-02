112-nieuws: op motor met vals rijbewijs • verdachte van steekpartij vast

06.00

Er is iemand aangehouden na de steekpartij van gisteravond in Breda. Het is niet bekend om wie het gaat. Volgens de politie was er een gevecht waarbij gestoken is met een mes. Bij de steekpartij, in de buurt van een voetbalveldje aan de Kesterenlaan, raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.