Drugs en geld in pakketjes gevonden bij steekproef van verzendbedrijf

Een verzendbedrijf heeft donderdag bij een steekproef in twee pakketjes twee kilo drugs en meer dan 20.000 euro contant geld gevonden. Later op de dag heeft de politie een man aangehouden voor wie de pakketjes bedoeld waren. Agenten hadden zich hierbij verkleed als medewerkers van het bedrijf. De man van 53 uit Oosterhout wordt verdacht van witwassen.

Het verzendbedrijf had donderdagmiddag na de bijzondere vondsten direct de politie ingelicht. Die nam de verdovende middelen en het geld in beslag.

Met behulp van het verzendbedrijf gingen agenten, verkleed als medewerkers van het verzendbedrijf, op pad om de lege pakketjes alsnog te bezorgen bij de geadresseerde. In de hoop dat diegene thuis zou zijn. Dat was echter niet het geval. Later kon de man uit Oosterhout alsnog aangehouden worden.

Zijn huis is doorzocht. Hierbij is een pistool gevonden. Het wapen is in beslag genomen.