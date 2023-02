112-nieuws: chalets in vlammen op • man gewond na mishandeling

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

05.20 Chalets in vlammen op in Valkenswaard Aan de Grensweg in Valkenswaard zijn afgelopen nacht rond vier uur een aantal aaneengesloten chalets uitgebrand. De brand werd ontdekt door iemand die in de buurt van deze chalets woont. Zij hoorde geluiden en ging poolshoogte nemen. Zij waarschuwde de brandweer. Die had moeite om aan water te komen. Een van de brandputten ging niet open. Een schroevendraaier bood uitkomst. De chalets waren nog in aanbouw en niet bewoond. Bij de brand raakte niemand gewond. Van de chalets in Valkenswaard bleef weinig over (foto: Rico Vogels/SQ Vision).