112-nieuws: politie vindt 1,5 kilo hennep • man gewond na mishandeling

13.45

In Reusel is vrijdag een man opgepakt, omdat hij drugs zou dealen. De politie vermoedde al langer dat de man drugs verkocht. Agenten doorzochten zijn huis na een anonieme tip. Daar vonden ze onder meer 1,5 kilo hennep en een grote hoeveelheid pillen. Ook lag er een stroomstootwapen in de woning. Deze is in beslag genomen. De verdachte zit nog vast, meldt de politie.