PSV sleept zwaarbevochten overwinning binnen tegen FC Twente

PSV blijft in het spoor van Ajax, Feyenoord en AZ in de strijd om het kampioenschap. Thuis tegen FC Twente werd er zondag een zwaar bevochten overwinning binnengesleept. Met twee assists was Bakayoko de man die PSV aan de 3-1 overwinning hielp.

Binnen tien minuten kwamen de Eindhovenaren op voorsprong door een doelpunt van Fábio Silva. Johan Bakayoko legde hem vanaf de zijkant perfect op het voorhoofd van Silva die hem daarna voorbij keeper Unnerstall van Twente kopte. Een kers op de taart bij het basisdebuut van de 20-jarige Silva. Vechten voor de overwinning

Direct na rust trok Twente de stand gelijk. Waar Xavi Simons een grote kans miste voor PSV wist Twente wel raak te schieten. Vanaf de linkerkant leek Virgil Misidjan een voorzet te willen geven, maar die draaide in de verre hoek nog net voorbij Benítez het doel in. Tien minuten later was het weer een voorzet van Bakayoko die goud waard bleek voor PSV. Hij legde de rebound na een corner op het hoofd van Luuk de Jong die daarmee zijn 100e eredivisiegoal maakte voor PSV. Daarna brak de wedstrijd echt open en waren er over en weer kansen voor beide ploegen. Na een fraaie voorzet van Sangare wist Simons de rust te bewaren om in de 75e minuut de 3-1 binnen te tikken. Daarmee zette hij ook de eindstand op het scorebord.