112-nieuws: botsing A2 • files op A16 en A17 na ongeluk bij Moerdijkbrug

11.05

Een automobilist in Den Bosch is afgelopen dinsdagavond in het centrum van de stad het slachtoffer geworden van een gewelddadige overvaller die probeerde zijn auto mee te nemen. Het slachtoffer zat in zijn auto toen de overvaller toesloeg. De automobilist kreeg enkele klappen, maar de overvaller slaagde uiteindelijk niet in zijn missie zijn auto mee te nemen.

Een en ander gebeurde dinsdagavond rond zeven uur aan de Oranje Nassaulaan, dit tussen de Drakenfontein en het Julianaplein, maar de politie bracht het voorval vanochtend naar buiten. Hoewel de overvaller er niet in slaagde de auto van de man mee te nemen, is de bestuurder volgens de politie enorm geschrokken en ontdaan.