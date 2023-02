112-nieuws: grote hennepkwekerij in Beek en Donk • enorme vertraging op A17

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

08.25 Vertraging op A17 opgelopen tot anderhalf uur Je moet inmiddels wel heel veel geduld hebben wanneer je vanuit Roosendaal richting Dordrecht wilt. De vertraging is opgelopen tot anderhalf uur.

07.40 File op de A17 Wanneer je vanochtend van Roosendaal richting Dordrecht wil, moet je rekening houden met zo'n drie kwartier vertraging. Op de A17 loopt het vast over twaalf kilometer tussen Standdaarbuiten en knooppunt Klaverpolder. De file wordt veroorzaakt door omrijders vanwege de afgesloten A29. Die weg is nog tot morgenochtend vijf uur dicht voor geplande werkzaamheden aan de Heineoordtunnel.

06.08 Grote hennepkwekerij in Beek en Donk In een huis aan het Lange Zwaard in Beek en Donk heeft de politie een grote hennepkwekerij ontdekt. De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor na een melding van een inbraak. Voor zover bekend zou er niemand zijn aangehouden.

05.22 Steekpartij in Breda Twee mensen zijn afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Stationsplein in Breda. De politie was met veel eenheden aanwezig. De aanleiding voor de steekpartij wordt onderzocht. Bij de trappen van het station werd een bebloede handschoen gevonden. De gewonden zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

23.39 Gestolen scooter teruggevonden Een scooter die gistermiddag was gestolen aan de Molenstraat in Vught is na een oproep op Twitter teruggevonden. Dat liet een wijkagent gisteravond laat weten. De scooter is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. De wijkagent bedankt de alerte burger die de politie belde.