112-nieuws: verdachte van projectie nog vast • vogel dood bij keukenbrand

17.00

Bij de brand in een loods bij een afvalverwerker in Uden zijn tot dusver geen gevaarlijke stoffen gemeten. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Maashorst weten. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. De brand veroorzaakt veel rookoverlast, dat wordt veroorzaakt door verbrand papier.

Er is bij de brand niemand gewond geraakt. De oorzaak is nog niet bekend maar volgens een woordvoerder is uit onderzoek al wel gebleken dat er geen sprake is van opzet.