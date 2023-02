Zware mishandeling tijdens carnaval Alphen: man (22) gewond naar ziekenhuis

Een man van 22 uit de gemeente Alphen-Chaam is afgelopen dinsdagavond zwaar mishandeld toen hij carnaval vierden in Alphen. Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis moest, laat een woordvoerder van de politie maandag weten.

De mishandeling, die maandag door de politie naar buiten werd gebracht, gebeurde op de Heuvelstraat in Alphen in de buurt van Cultureel Centrum Den Heuvel. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en een verklaring afgelegd.

Om precies te achterhalen wat er is gebeurd, is de politie op zoek naar camerabeelden. Het was op het moment van de mishandeling vanwege carnaval erg druk met uitgaanspubliek bij het cultureel centrum. De politie is er dan ook zeker van dat er meerdere getuigen zijn die iets hebben gezien en die hiervan foto's en of filmpjes hebben gemaakt.

De mishandeling doet denken aan een soortgelijke gebeurtenis in Diessen, ook op carnavalsdinsdag. Hier mishandelde een groep jongens een 16-jarige jongen. Op de vraag of in Alphen ook sprake is van een groep daders wilde de politiewoordvoerder maandag niet ingaan.

