Brand bij afvalverwerker in Uden onder controle, nog wel veel rook

De brand in een loods van afvalverwerker Van Kaathoven in Uden is onder controle. De brandweer heeft het sein brandmeester gegeven rond kwart over drie. Er is nog wel sprake van veel rook. Bij de brand zijn tot dusver geen gevaarlijke stoffen gemeten, zo meldt een woordvoerder van de gemeente Maashorst.

"De oorzaak van de brand is nog niet bekend maar het is wel duidelijk dat er geen sprake is geweest van opzet", aldus de woordvoerder." Er is niemand gewond geraakt bij de brand. Verbrand papier

In de loods ligt huishoudelijk afval opgeslagen. De brandweer heeft nog wel enkele uren nodig om na te blussen. Door de brand komt er dikke, witte rook vrij, die geeft behoorlijk wat stankoverlast. "Ook de rook wordt gemeten op gevaarlijke stoffen. De verwachting is dat verbrand papier de ergste rook veroorzaakt", aldus de woordvoerder. De loods ligt op een groot bedrijventerrein, er staan verder geen woonhuizen in de buurt. Een adviseur gevaarlijke stoffen is aanwezig, de brandweer van Uden krijgt hulp van meerdere korpsen bij het bestrijden van de brand. De eerste melding van de brand kwam iets na twee uur bij de brandweer binnen. Al snel schaalde de brandweer vervolgens op van middelbrand naar grote brand.

Foto: Marco van den Broek / SQ Vision

Foto: Marco van den Broek / SQ Vision.