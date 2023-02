112-nieuws: bestelbus vliegt in brand • gewonde bij ongeluk in Halsteren

17.15

Op de A2 is vanmiddag rond vijf uur een ongeluk gebeurd, dat meldt Rijkswaterstaat. Het ongeluk gebeurde in de rijrichting van Den Bosch naar Utrecht, ter hoogte van de Martinus Nijhoffbrug. Dat is op de grens tussen Brabant en Gelderland (bij Zaltbommel). Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt bij het ongeval.

Het verkeer wordt omgeleid via de A59, A27 en A15. Maar ook op de A59 staat een file. De vangrail is door het ongeluk beschadigd geraakt en moet eerst hersteld worden. De verwachte vertraging is een uur, aldus Rijkswaterstaat.